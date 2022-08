Palmeiras faz treino técnico e tático e Rony comenta retorno à Libertadores

A equipe alviverde arrancou empate em 2 a 2 com o Atlético-MG na partida de ida, no Mineirão

O Palmeiras treinou na manhã desta terça-feira (9), na Academia de Futebol, e seguiu a preparação para enfrentar o Atlético-MG, quarta-feira (10), às 21h30, no Allianz Parque, pelo jogo de volta das quartas de final da CONMEBOL Libertadores. O elenco realizou atividades técnicas, táticas e recreativas.

A comissão portuguesa orientou inicialmente jogadas de linha de fundo com cruzamentos e finalizações. Em seguida, com dois times em campo, o comandante Abel Ferreira trabalhou as movimentações específicas para o confronto decisivo. Os jogadores ainda disputaram o tradicional recreativo e, na sequência, praticaram cobranças de pênalti.

Maior artilheiro do Palmeiras em Libertadores, com 18 gols, o atacante Rony comentou a alegria de voltar a atuar. Ao lado de Rafael Navarro, Pedro, do Flamengo, e Janson, do Vélez Sarsfield-ARG, ele é também o maior goleador da Libertadores 2022 com sete gols.

“Fiquei muito feliz pela minha volta e feliz também pelo resultado do final de semana. O tempo que fiquei parado foi difícil, assistir aos jogos pela televisão é muito ruim. Eu sempre tive em mente o foco de fazer os trabalhos de forma correta para voltar mais rápido e bem. Então, estava morrendo de saudade e voltar diante do nosso torcedor foi uma felicidade imensa. Espero agora dar continuidade já amanhã, que será um jogo muito difícil. Acredito que estamos todos muito concentrados e focados para fazermos uma grande partida”, disse o camisa 10.

O meia-atacante Bruno Tabata, anunciado nesta segunda-feira (8) como reforço alviverde, realizou atividades individualizadas na parte interna do centro de excelência e no campo, em separado do grupo. O canhoto de 25 anos estava no Sporting-POR desde setembro de 2020 e assinou vínculo com o Verdão até 30 de junho de 2026.

A equipe alviverde arrancou empate em 2 a 2 com o Atlético-MG na partida de ida, no Mineirão, com gols de Murilo e Danilo, após sair perdendo por dois gols, e precisa vencer por qualquer placar para avançar à semifinal no tempo normal. O clube defende 17 partidas de invencibilidade na Libertadores (13 vitórias e 4 empates).

O Palmeiras domina ainda as principais estatísticas dentre os clubes brasileiros na Libertadores: é o time nacional mais vezes campeão (três títulos), com mais finais (seis), com mais edições disputadas (22), com mais jogos (219), mais vitórias (125) e mais gols no geral (427), entre outros.

*Palmeiras

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: Cesar Greco/Palmeiras

Leia mais:

Zagallo comemora 91 anos com alta hospitalar

Flamengo e Corinthians encerram preparação para Libertadores

Flamengo treina com foco no São Paulo