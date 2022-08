Venezuelano que ateou fogo em loteria tem prisão preventiva decretada pela Justiça

Manaus (AM) – O venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, que ateou fogo em uma casa lotérica na na tarde desta terça-feira (16), na área externa do Mercado Adolpho Lisboa, na Rua dos Barés, Centro de Manaus, teve a prisão preventiva decretada pelo Tribunal de Justiça do Amazonas. A informação foi divulgada nesta quinta-feira (18).

O venezuelano foi detido pela população e violentamente espancado após ser flagrado cometendo o ato criminoso. Ele permanece em grave estado de saúde no Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste de Manaus. Além dele, as vítimas identificadas como Estefany do Nascimento Lima, de 23 anos; Wenisson Diego da Silva, de 33 anos; Adrielle mota de Assis, de 35 anos; e Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, continuam em estado grave após o ataque criminoso.

Segundo nota da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), as vítimas seguem internadas no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Se receber alta, Luis deverá ser encaminhado à uma unidade policial e em seguida ficará à disposição da Justiça.

Outra ação criminosa

Não foi a primeira vez que Luis Domingo comete um atentado contra uma casa lotérica. No Tribunal de Justiça do Amazonas (TJ/AM) consta um processo de 2020, quando o homem tentou atear fogo em outro estabelecimento, alegando que havia ganho um prêmio e não estavam querendo lhe pagar.

“Pelo crime de incêndio tentado, a gente percebe que é uma ação mais voltada a um delírio. De todo modo, ele vai responder pelos crimes de incêndio consumado, tentativa de homicídio e dano qualificado. Está internado, o estado é grave, mas o boletim médico dá conta de que não teve lesão cerebral. Ele teve politraumas e poderá se recuperar”, disse Marcelo Martins, titular do 24° DIP.

