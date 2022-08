Vídeo: homem ateia fogo em loteria e deixa 5 pessoas feridas em Manaus

Manaus (AM)- Um homem identificado como Luis Domingo Siso, de 60 anos, ateou fogo em uma loteria dentro do Mercado Adolpho Lisboa, na Rua dos Barés, no Centro de Manaus, no início tarde desta terça-feira (16).

Até o momento há informações de cinco pessoas que estão em estado grave. As vítimas foram levadas para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Informações apontam que o homem estaria revoltado com a demora no atendimento. A Polícia Militar informou que um homem ainda não identificado chegou no local com gasolina e ateou fogo. Segundo informações de populares, não é a primeira vez que ele faz isso.

Veja vídeo:

Ele ainda foi linchado pela população que estava revoltada com o ataque. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM)) para conter as chamas no local, que é conhecido por ter grande movimentação de compradores.

Pessoas estão gravemente feridas após o incêndio

Nota

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) informou em nota que a equipe técnica e de engenharia da Semacc já está no local para avaliar se houve danos ao patrimônio histórico. A Polícia Militar foi acionada para investigar o caso.

*Mais informações em instantes

