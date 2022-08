Vítimas de incêndio criminoso em Manaus continuam internadas em estado grave

Manaus (AM)- Estefany do Nascimento Lima, de 23 anos; Wenisson Diego da Silva, de 33 anos; Adrielle mota de Assis, de 35 anos e Carlos Henrique da Silva Pontes de 50 anos, continuam internados em estado grave no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto, conforme nota da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

As vítimas deram entrada no hospital após o ataque criminoso que aconteceu no início da tarde da última terça-feira (16), em uma loteria ao lado do Mercado Adolpho Lisboa, Centro.

Os pacientes são acompanhados pela equipe médica do Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade. O suspeito de atear fogo na casa lotérica, está internado no HPS João Lúcio, onde realiza exames e aguarda reavaliação da ortopedia.

Tratamento

No Brasil, estima-se que dois milhões de pessoas ao ano sofrem queimaduras. O tratamento destes pacientes sempre foi um grande desafio aos cirurgiões plásticos em todo o mundo, tanto pela complexidade das lesões, quanto pela necessidade de cuidados intensivo e multidisciplinar, envolvendo os mais diversos profissionais de saúde, como clínicos, intensivistas, psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas, enfermeiros e auxiliares com especialização nesta área.

No Brasil, existem 35 CTQ’s cadastrados pelo Ministério da Saúde, disponibilizando um leito especializado para cada 327.167 habitantes, segundo estudo divulgado na Revista Brasileira de Cirurgia plástica.

Leia mais:

Vítimas de incêndio em lotérica permanecem em estado grave

Vídeo: veja momento em que venezuelano ateia fogo em loteria

Vídeo: homem ateia fogo em loteria e deixa pessoas feridas em Manaus