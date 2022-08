Flamengo sai na frente, mas Palmeiras empata e mantém vantagem de 9 pontos na liderança

Enquanto o Verdão entrou em campo com força máxima, o Rubro-Negro foi com o chamado "time B"

São Paulo (SP) – Um ponto para cada lado. Palmeiras e Flamengo empataram em 1 a 1 no grande jogo do Campeonato Brasileiro de 2022 até o momento. Em um Allianz Parque lotado, neste domingo (21), o Verdão saiu atrás após Victor Hugo marcar para o Rubro-Negro ainda na primeira etapa, mas empatou com Raphael Veiga no segundo tempo e evitou que o principal concorrente pelo título diminuísse a distância.

Defendendo a liderança e uma vantagem de nove pontos para o time de Dorival Jr., o Verdão entrou em campo com força máxima. O Flamengo, em contrapartida, entrou em campo com o chamado “time B”, que vem atuando pelas partidas do Brasileirão. Com o resultado, o time de Abel Ferreira se mantém na liderança com 49 pontos; já o Rubro-Negro chegou a 40 – e ainda pode ser ultrapassado caso o Corinthians vença o Fortaleza na rodada.

O Palmeiras volta a entrar em campo somente no próximo sábado, contra o Fluminense, no Maracanã, às 18h (horário de Manaus), pelo Brasileirão. Já o Flamengo encara o primeiro jogo da decisão pela vaga na final da Copa do Brasil contra o São Paulo, na quarta-feira, às 20h30 (de Manaus), no Morumbi.

Os gols

Os dez primeiros minutos de jogo foram completamente palmeirenses. O time de Abel Ferreira começou a girar muito a bola e buscar espaços. Mas o Flamengo foi se encontrado no jogo. Aos 28 minutos, Ayrton Lucas passou por Marcos Rocha sem dificuldades, achou um cruzamento pelo lado esquerdo e encontrou Victor Hugo. O meia de 18 anos subiu mais que todo mundo e abriu o placar, de cabeça.

No intervalo, a conversa no vestiário do Verdão durante o descanso, de certo, foi para que o Palmeiras retomasse o espírito dos dez primeiros minutos de jogo. Depois de pressionar bastante, veio o gol. Dudu tocou para Raphael Veiga na entrada da área. O camisa 23 acertou um bonito chute, sem chances de defesa, e igualou o placar. Antes, o mesmo Veiga já havia feito, mas em impedimento e o gol foi anulado.

No final, o técnico Dorival Jr. até colocou os titulares, mas o Rubro-Negro não foi efetivo e o Palmeiras manteve um importante resultando visando a conquista do título do Brasileirão.

*Com informações de Lance

