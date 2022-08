José Aldo perde para Merab Dvalishvili e se distancia de título do UFC

Agora, o cartel do manauara no MMA é de 31 vitórias e oito derrotas

Vindo de três vitórias consecutivas, José Aldo não conseguiu se impor contra o georgiano Merab Dvalishvili no UFC 278, realizado neste sábado (20), em Utah (EUA). O manauara sonhava em disputar o cinturão do peso-galo (61kg), mas a derrota atrapalhou os planos. Aldo se preocupou mais em se defender do que atacar o oponente no octógono e pagou o preço pela falta de atitude.

No primeiro round, Merab e Aldo golpearam um ao outro mostrando equilíbrio. O georgiano assustou ao aplicar um chute rodado e uma sequência de jab e direto. Na sequência, o georgiano tentou a queda, mas Aldo defendeu e acertou um chute baixo que fez o oponente girar. No final do primeiro round, Aldo assustou o georgiano com um cruzado e uma joelhada voadora, mas não pegou em cheio.

Já no segundo assalto, Merab controlou bem as ações de Aldo. Calmo, Aldo debochou da falta de poder do oponente. No final do round, o ex-campeão do UFC acertou um bom direto na linha de cintura de Merab, que preferiu controlar o oponente na grade.

No terceiro round, Merab perseguiu Aldo e disparou golpes, mesmo que no vazio. Por sua vez, o ex-campeão do UFC, novamente, zombou da velocidade do oponente, mas não respondia com ataques. Os juízes entenderam que Merab foi melhor e deram a vitória para o georgiano.

José Aldo, de 35 anos, é uma lenda do MMA. O brasileiro estreou pelo UFC em 2011, foi campeão do peso-pena (66 kg) e desafiante ao título do peso-galo. Seu cartel no MMA é composto de 31 vitórias e oito derrotas.

*Com informações de UOL

