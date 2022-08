Prodígio do motocross busca por patrocínio no AM

Miguel Santos, de apenas 8 anos, encanta moradores de Manacapuru por executar manobras radicais em pista no quintal de casa

Manacapuru (AM) – Sobre duas rodas, em estradas de barro e com um macacão, Miguel dos Santos, de apenas 8 anos, que mora do KM 55, da Rodovia Manoel Urbano (AM-070), em Manacapuru (distante 98 quilômetros de Manaus), sonha em ser o melhor no motocross, o esporte de corrida de alta velocidade.

Não há dúvidas de que o esporte é um dos caminhos para o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Principalmente, no interior do Amazonas, onde centenas deles desejam, apenas, uma oportunidade de mostrar seu talento, vencendo as barreiras geográficas e financeiras.

Todos os dias, o menino encontrava em vídeos esportivos na internet, a alavanca para praticar como “hobby” o que se tornaria a meta de uma vida: o motocross. “Chegava da escola e ia correndo assistir e fiquei muito fã de grandes corredores como o Billy Bolt. Ele é meu ídolo”, comenta Miguel.

A paixão foi tanta, que passou a acompanhar o pai, quando este assistia competições de motocross, em Manaus. “Meu pai praticou motocross há muito tempo e me levava para assistir os caras correndo e comecei a gostar muito, mesmo. Eles corriam em duas rodas e sonhava em fazer igual, em ‘empinar’ a moto”, relata.

Os olhos do pequeno fã de Billy Bolt brilhavam ao ver as manobras radicais. Brilharam tanto, que o pai, o industriário Marcos Barbosa, 40 anos, percebeu que o filho estava interessado no esporte.

“Ele ficava vendo os competidores fazendo manobras e pegava a bicicleta dele para tentar em casa. Como vi que ele melhorou as habilidades, comprei uma motinha e falava: ‘Meu filho, vai ser como brincadeira. Os estudos são mais importantes. Mas, hoje, é como todo mundo está vendo. Ele dá ‘show’ na moto. Fizemos então uma pequena pista de uns 300 metros”, explicou.

Evolução

Com o desenvolvimento de suas habilidades na pequena pista improvisada no terreno de casa, o garoto começou a chamar a atenção de quem passava pelo local e via um menino de apenas 8 anos dominar tão bem uma moto.

“As pessoas comentam quando vem aqui na frente de casa e percebem o Miguel treinando. Ele só não vai para rua, porque não deixo. Tudo é com segurança. Mas, tenho que confessar, meu ‘coração fica na mão’ vendo meu filho correndo com essa moto por todos os lados”, explica a comerciante Jéssica Lima, 30 anos, mãe de Miguel.

A vizinhança também não quis ficar de fora. A dona de casa Mara da Silva, 40 anos, disse que já ter visto o menino treinando, quando passava perto de um restaurante, onde mora Miguel.

“Não só vi ele treinando como fiquei impressionada. Me recuso a acreditar que alguém ainda não tenha visto esse talento e não tenha dado uma oportunidade”, cometa perplexa.

Outro que não deixou de elogiar Miguel foi o aposentado Júlio Almeida, de 68 anos, morador da localidade. “Uma vez eu vinha passando com um saco de pão e enxerguei aquele menino numa pequena pista. Nossa! Parecia uma flecha! Muito bom, mesmo”, comenta.

Oportunidade

Apesar dos elogios de vizinhos, Miguel Santos nunca participou de competições, mesmo sendo muito convidado. De acordo com Marcos Barbosa, a necessidade de um treinador e melhores equipamentos para realizar o sonho do pequeno são essenciais, para que o menino possa evoluir ainda mais.

“Meu filho quer muito seguir este caminho. Sei das dificuldades. Eu também já pilotei. Não deixo ele largar os estudos. Gostaríamos muito que alguém pudesse ler esta matéria e dar uma chance ao Miguel. Não é porque é meu filho, mas ele vale ouro e tem um talento sem igual”, fala emocionado.

O jovem esportista consegue relatar o quanto a ajuda de um patrocinador ou alguém que ajude nos treinos representa neste momento.

“Quero terminar os estudos e seguir carreira no motocross. Quem sabe, um dia, representar meu Estado pelo Brasil ou fora dele. Só que não temos condições de ter uma moto apropriada e precisava de mais treino, para participar dos campeonatos”, desabafa o garoto.

Nessas horas, o garoto prodígio da moto não consegue conter a emoção e fala o quanto é importante a realização deste sonho. “Quero muito que Deus toque no coração de alguma empresa, marca ou treinador que venha me dar essa chance. Não sou pessoa de desistir fácil e vou lutar até o fim para realizar este objetivo. Quem sabe, um dia, não posso ser um ‘Billy Bolt do Amazonas’? Eu creio”, finalizou.

Para entrar em contato com a família do menino é muito simples. Basta enviar mensagem, via WhatsApp, para (92) 99273-3828.

Motocross

A modalidade esportiva tem peso no Amazonas, em campeonatos que atraem todos os públicos no Estado. Um deles foi o 10 Campeonato Amazonense de Motovelocidade e Supermoto, bem como tantos outros que reuniram centenas de esportistas.

Já ídolos do pequeno Miguel, como Billy Bolt, dominam as competições mundiais, sendo vencedor, por exemplo, Campeão Mundial de Enduro Hard de federação internacional.

