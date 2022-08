Homem é preso com drogas em abordagem no bairro Compensa

Manaus (AM) – Um homem identificado como Raimundo Nonato de Araújo Filho, de 41 anos, foi preso na noite desta segunda-feira (22), por volta das 18h, no beco São José, no bairro Compensa 2, na Zona Oeste da capital. O suspeito estava com drogas escondidas em uma mochila.

De acordo com policiais da Força Tática, as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita. O homem ao perceber a presença da polícia tentou fugir, mas acabou sendo alcançado.

Em revista pessoal, os policiais localizaram uma porção de oxi, de aproximadamente 500 gramas, 706 trouxinhas de oxi, 534 trouxinhas de cocaína, uma balança de precisão e um aparelho celular. O suspeito foi preso em flagrante.

O material foi apresentado no 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde serão adotados os procedimentos cabíveis. Raimundo deve ficar à disposição da Justiça e irá passar por Audiência de Custódia.

