Ex-detento é executado a tiros no Japiim

Manaus (AM) – No momento em que estava em uma praça na rua Jupiá, no bairro Japiim, na Zona Sul de Manaus, Reinaldo Moreira Costa Júnior, de 28 anos, foi surpreendido por um atirador e assassinado a tiros na noite desta quinta-feira (25). O crime assustou moradores da área.

Conforme informações dos familiares, Reinaldo que é ex-detento e tem passagem por tráfico de drogas estava sentado em uma praça quando o suspeito chegou. O homem ainda tentou fugir do atirador, mas acabou escorregando no final da rua, onde foi alvejado pelas costas. Após o crime, o suspeito fugiu sem ser identificado.

Reinaldo agonizou em via pública e acabou sendo socorrido pelos próprios familiares. Ele foi encaminhado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul de Manaus, mas acabou não resistindo aos ferimentos. O corpo dele foi encaminhado ao necrotério da unidade hospitalar onde será removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML).

A polícia acredita que o crime possa ser um acerto de contas. No entanto, os policiais civis da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) devem ouvir testemunhas e investigar as circunstâncias e motivação do crime.

Após o exame de necropsia, o corpo de Reinaldo será liberado aos familiares para velório e sepultamento.

