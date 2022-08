Corinthians recebe o RB Bragantino para voltar a vencer no Brasileirão

Fechando a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, Corinthians e RB Bragantino fazem um duelo paulista na noite desta segunda-feira (29). A bola rola às 21h30 na Neo Química Arena, na zona leste de São Paulo.

Vindo de um importante empate com o Fluminense no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, o Timão busca se reencontrar no campeonato nacional. Apesar de figurar na parte de cima da tabela, com 39 pontos, já são três jogos sem vencer – duas derrotas (para Palmeiras e Fortaleza) e um empate (contra o Avaí).

A última vitória dos comandados do técnico Vítor Pereira no Brasileirão aconteceu no 1 a 0 contra o Botafogo, na mesma Neo Química Arena, pela 20ª rodada. O único gol da partida foi anotado por Gustavo Silva, o Mosquito. Ele, inclusive, é cotado para voltar ao time titular.

Do outro lado, depois de ser eliminado na Libertadores, ficar fora da Sul-Americana e cair nos pênaltis para o Goiás na Copa do Brasil, o RB Bragantino vem oscilando no Campeonato Brasileiro. O time tem oito vitórias, oito derrotas e sete empates, e figura no meio da tabela com 31 pontos.

Desfalques e retornos

Pelo Corinthians, Maycon e Paulinho seguem sendo desfalques, pois se recuperam de lesão. Por outro lado, o zagueiro Raul Gustavo, o lateral Bruno Melo e os volantes Roni e Cantillo devem voltar a ser relacionados. Assim como o lateral-direito Rafael Ramos, que pode assumir a vaga de Fagner na equipe titular.

Já no Massa Bruta, o técnico Maurício Barbieri não terá o atacante Helinho, que vai cumprir suspensão. Kawê é dúvida, mas Alerrandro, que está recuperado de lesão, deve voltar a ser opção.

FICHA TÉCNICA

Corinthians X RB Bragantino

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data e hora: segunda-feira (29), às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (Fifa / GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Luanderson Lima dos Santos (BA)

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

CORINTHIANS: Cássio; Fagner (Rafael Ramos), Bruno Méndez, Gil (Balbuena) e Lucas Piton; Cantillo (Fausto Vera), Du Queiroz e Renato Augusto; Gustavo Mosquito, Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Vítor Pereira.

RB BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Léo Ortiz, Natan e Luan Cândido; Raul, Lucas Evangelista e Artur; Hyoran, Alerrandro e Carlos Eduardo. Técnico: Maurício Barbieri.

