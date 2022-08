Inscrições para a Municipíadas seguem até 31 de agosto em Manaus

A abertura dos jogos ocorrerá no próximo mês, no dia 21, com previsão de duração de um mês

Manaus (AM)- As inscrições para a 23° edição das Municipíadas seguem abertas até a próxima quarta-feira (31). Os jogos têm o objetivo de desenvolver a socialização dos estudantes e as práticas esportivas na rede municipal de ensino. As inscrições podem ser feitas pelo site da Semed, por meio do link: http://servicossemed.manaus.am.gov.br/municipiadas/

A abertura dos jogos ocorrerá no próximo mês, no dia 21, com previsão de duração de um mês. Na competição, haverá as seguintes modalidades: atletismo, badminton, basquetebol, futsal, handebol, futebol, judô, jiu-jítsu, natação, tênis de mesa, xadrez, voleibol e vôlei de praia, nas categorias mirim, infantil e juvenil para os gêneros masculino e feminino.

O coordenador de Esportes da Semed, Ronaldo Barreto, comenta sobre as expectativas para os jogos e o sucesso da fase classificatória da modalidade futsal, finalizada nesta sexta-feira (26).

“A nossa expectativa é envolver em torno de cinco mil estudantes e atletas participantes dos jogos escolares. Nessa primeira fase da Municipíada, onde fizemos a fase classificatória do futsal, tivemos mais de dois mil alunos participando, além de mais de trezentas partidas de futsal acontecendo nesse primeiro momento”, declarou.

Nesta edição, também haverá as Municipíadas da Educação de Jovens e Adultos (EJA) com os alunos do diurno e noturno, onde as inscrições estarão disponíveis a partir de setembro.

