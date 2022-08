Em tarde inspirada de Fernando Miguel, o Fortaleza segurou o São Paulo e, com gol de Juninho Capixaba, venceu por 1 a 0 no Estádio do Morumbi. Com a vitória, o Leão do Pici descolou de vez da zona de rebaixamento, ultrapassou o Tricolor Paulista na tabela e agora mira o G6 da competição.

INÍCIO QUENTE

​O duelo já começou com fortes emoções ainda nos primeiros momentos. Aos dois minutos de jogo, Nikão disputou uma bola com José Welison, sentiu na região da virilha e deixou o gramado de maca. Ainda durante o atendimento, a torcida tricolor pedia a entrada de Luciano. E assim foi feito.

Os 20 minutos iniciais da partida se concentraram quase totalmente no campo do Fortaleza. O São Paulo tentava criar oportunidades, mas era travado pela defesa do Leão do Pici, que não dava chances para infiltrar.

Muito por conta do setor defensivo bem organizado na área, aos 22 minutos Welington arriscou uma finalização de fora. Fernando Miguel caiu bem e fez a defesa.

LEÃO NA FRENTE

Apesar da ofensividade são-paulina, quem saiu na frente foi o time visitante. Na primeira chegada mais perigosa do Fortaleza, Juninho Capixaba aproveitou uma falha na defesa do São Paulo e tocou direto para o gol. Jandrei não conseguiu acompanhar.

PAROU NO TRAVESSÃO

Após levar o primeiro gol, o Tricolor paulista tentou uma reação. Rodrigo Nestor tentou uma finalização de fora, mas o goleiro do Leão do Pici defendeu com tranquilidade. Welington aproveitou o rebote e deu uma pancada – que parou no travessão. Aos 39 minutos, Galoppo bateu com força para o gol e novamente Fernando Miguel salvou.

FERNANDO ‘PAREDÃO’ MIGUEL

A volta do segundo tempo foi marcada pela vontade do Tricolor paulista de empatar o placar e o desperdício de uma excelente chance de gol. Aos 9 minutos da etapa final, Calleri finalizou na pequena área. Fernando Miguel realizou uma ótima defesa. No rebote, a bola parou nos pés de Luciano, que teve uma clara oportunidade de balançar as redes, mas desperdiçou.

Aos 24 minutos, Calleri tentou novamente. Desta vez, de cabeça. E novamente, Fernando Miguel apareceu. Ofensivamente, o São Paulo seguiu pressionando, mas sempre com a bola sendo defendida pelo goleiro do Fortaleza, que teve uma ótima noite. Toda oportunidade criada, parava no goleiro. O confronto terminou em vitória por 1 a 0 para o Fortaleza, que ultrapassa agora o São Paulo na tabela da competição.

E AGORA?

Com o resultado positivo para o Fortaleza, a equipe chega aos 30 pontos na tabela e ultrapassa o São Paulo na tabela. A equipe de Rogério Ceni volta a campo na quinta-feira (1) contra o Atlético-GO, pela semifinal da Copa Sul-Americana. Já o Leão do Pici joga no próximo domingo (4), às 16h, com o Botafogo.

