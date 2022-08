Amazonas FC vence a Portuguesa-RJ e garante vaga na Série C de 2023

O Amazonas FC está garantindo na Série C de 2023. O feito histórico veio após a Onça-pintada da Zona Leste vencer a Portuguesa-RJ por 3 a 2, no lotado estádio Carlos Zamith, em confronto válido pelo jogo de volta das quartas de final da Série D. Na ida, no Rio de Janeiro, os times empataram em 1 a 1.

Neste domingo (28), os gols do time aurinegro foram marcados por Yuri, Rafael Tavares e Ruan; Luan, duas vezes, fez para os cariocas.

Criado em maio de 2019, o Amazonas conseguiu o acesso no ano de estreia na Série D do Campeonato Brasileiro, com pouco mais de três anos de existência já está na Série C. Depois do Manaus FC conseguir o acesso em 2019, é a segunda vez desde aquele ano, que um time amazonense sobe à terceira divisão nacional.

Na semifinal, o Amazonas FC vai encarar o Pouso Alegre-MG. Por ter a melhor campanha geral na Série D, o time amazonense tem a vantagem de decidir a vaga na final em casa na partida de volta.

Primeiro tempo fulminante

Os três gols do Amazonas foram marcados logo no primeiro tempo. Primeiro, em cobrança de escanteio, o lateral-direito Yuri Ferraz aproveitou a casquinha e fez de cabeça, aos 7 do primeiro tempo.

A partir dali, só deu Amazonas. Aos 20 minutos, um gol de bola parada para ampliar a vantagem. Miliano cobrou forte falta pela direita e Rafael Tavares, o camisa 10, fez de cabeça.

Antes do intervalo, ainda deu tempo de Ruan fazer o terceiro. Em lançamento, o atacante Italo escorou de cabeça e o camisa 11 aproveitou. 3 a 0 e festa na Toca da Onça.

Gols perdidos e pressão

No segundo tempo, o Amazonas “brincou com a sorte”. Artilheiro da Série D neste ano, Ítalo perdeu três chances claras. E como diz o ditado, quem não faz, leva. Primeiro, Luan, que veio do banco de reservas, acertou a trave. Aos 30 minutos, a cabeça do camisa 9 parou no fundo das redes.

O Amazonas voltou a ter chances para ampliar, mas desperdiçou e, aos 47 minutos, Luan fez o segundo dos cariocas. Foi momento de segurar. Após minutos de agonia e de jogadores com o coração na ponta da chuteira, o árbitro Leandro Pedro Vuaden deu o histórico apito final que colocou a Onça na Série C!.

