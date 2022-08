Amazonas divulga resultado preliminar do Edital Bolsa Esporte Estadual; veja

Manaus (AM)- O Governo do Amazonas divulgou, nesta terça-feira (30), o resultado preliminar dos atletas que tiveram os seus credenciamentos considerados aptos e inaptos para o edital Bolsa Esporte Estadual.

Foram 459 inscritos, e 85 aprovados, sendo 35 das categorias de base e 50 do alto rendimento. O patrocínio inédito lançado por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar) busca apoiar esportistas com valores que variam de R$ 400 a R$ 3 mil mensais.

“O principal objetivo desse patrocínio é poder contribuir para formação de mais atletas amazonenses no cenário nacional e internacional. Vale ressaltar que o Bolsa Esporte já é uma rubrica orçamentária e deve ser mantida nos próximos anos para outros atletas. Com esse investimento vamos alcançar grandes resultados, da base ao alto rendimento”, destacou Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

A lista completa do resultado pode ser conferida no site da Faar (www.faar.am.gov.br), na pasta downloads e na sede da instituição na Vila Olímpica de Manaus.

Os atletas que foram considerados inaptos pela Comissão Permanente de Seleção terão o prazo de dois dias corridos, após a divulgação do resultado preliminar, para apresentarem razões recursais.

Os interessados devem comparecer na sede da Faar, localizada na Av. Pedro Teixeira, 400, Bairro Dom Pedro, no horário no horário de 08h às 16h.

O resultado definitivo dos atletas aptos a firmarem o contrato do patrocínio será divulgado no dia 15 de setembro. A partir deste momento, os atletas serão convocados para uma Audiência Pública a fim de assinarem o contrato, assim concluído todas as fases do certame.

Beneficiados

Foram destinadas 300 vagas aos desportistas da base, que receberão em forma de patrocínio o valor de R$ 400 mensais. Para os atletas e paratletas de alto rendimento e que disputam competições nacionais e internacionais, são 100 vagas, com cada uma recebendo o incentivo de R$ 1 mil, mensais.

Para atletas de modalidades olímpicas, foram destinadas 30 vagas com um investimento de R$ 3 mil cada, mensal. A partir do momento da assinatura, o contrato terá validade de até seis meses. Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com o número: (92) 98532-4546.

