Micaelly Brazil, de 21 anos, é de Autazes. e atualmente, joga no time do São Paulo

A técnica Pia Sundhage anunciou a convocação de jogadoras para compor a Seleção Brasileira Feminina de Futebol, na sexta-feira (26). Entre as 25 atletas para defender a seleção brasileira nos amistosos contra a África do Sul, está a atacante amazonense Micaelly Brazil dos Santos, que se mudou para São Paulo desde cedo por ser uma atleta promissora.

Micaelly Brazil tem 21 anos, natural da cidade de Autazes, localizada no interior do Amazonas, distante a 113 quilômetros da capital, Manaus. Atualmente, a atacante está em sua segunda passagem pelo São Paulo e foi a autora dos gols que confirmaram o time para as semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino de Futebol. Amazonense teve também passagem pelo Cruzeiro, Avaí/Kindermann, Sport e Iranduba.

Jogos da Seleção Brasileira

De acordo com a programação da Data FiFa, os jogos acontecerão entre os dias 29 de agosto e 6 de setembro. Serão dois confrontos, o primeiro no dia 2 de setembro, em Joanesburgo, o segundo no dia 5 de setembro, em cidade sul-africana a ser definida. Ambos estão marcados para às 13h, pelo horário de Brasília.

A última vez que as seleções se enfrentaram foi em 2016, nos Jogos Olímpicos do Rio, que resultou no empate de 0 a 0.

Com a Copa do Mundo Feminina no horizonte, Pia Sundhage contará com seis novidades em relação ao elenco recém coroado octacampeão da Copa América. Destas, duas são estreantes sob o comando da sueca: a defensora Day Silva, do Palmeiras, e Micaelly, do São Paulo.

Completam a lista de retornos à equipe principal a defensora Thais Ferreira, do Palmeiras, a meia Jaque Ribeiro, do Corinthians, e as atacantes Ludmila, do Atlético de Madrid (Espanha), e Gabi Nunes, do Madrid CFF (Espanha). Confira abaixo a lista completa.

No mês de julho, assim como o Brasil, seleção da África do Sul também se sagrou campeã continental. Na primeira vez de sua história, as Banyana Banyana conquistaram a Copa das Nações de Futebol Feminino. Na final, a equipe venceu o Marrocos na final por 2 a 1.

Veja a lista das atletas convocadas

Goleiras

Luciana – Ferroviária

Lorena – Grêmio

Natascha – Flamengo

Defensoras

Antonia – Levante UD (Espanha)

Day Silva – Palmeiras

Fernanda Palermo – São Paulo

Kathellen – Real Madrid (Espanha)

Letícia Santos – Frankfurt (Alemanha)

Thais Ferreira – Palmeiras

Tamires – Corinthians

Rafaelle – Arsenal (Inglaterra)

Meio-campistas

Adriana – Corinthians

Ary Borges – Palmeiras

Duda Santos – Palmeiras

Duda Francelino – Flamengo

Duda Sampaio – Internacional

Gabi Portilho – Corinthians

Kerolin – North Caroline Courage (EUA)

Micaelly – São Paulo

Jaque Ribeiro – Corinthians

Atacantes

Bia Zaneratto – Palmeiras

Debinha – North Caroline Courage (EUA)

Gabi Nunes – Madrid CFF (Espanha)

Geyse – Barcelona (Espanha)

Ludmila – Atlético de Madrid (Espanha)

