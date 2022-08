Mr. Cage de MMA retorna com Grand Prix em Manaus

Serão três eventos que irão definir quem serão as novas estrelas do MMA Amazonense

Manaus (AM)- O evento mais tradicional de MMA do Amazonas está de volta com um circuito para definir quem são os melhores lutadores da atualidade do Estado, no dia 8 de setembro no Centro de Convenções do Manaus Plaza, às 20h.

Serão três eventos que irão definir quem serão as novas estrelas do MMA Amazonense. O primeiro evento acontece com um Grand Prix entre oito lutadores na categoria Mosca peso até 57,5kg, onde irão fazer duas lutas para definir os finalistas que irão disputar o grande título no terceiro evento do circuito do dia 24 de novembro.

O GP contará com nomes conhecidos do MMA Regional, são eles: Willian Souza, Diego Barroso, Eduardo Castro “Jacarezinho”, José “Andrezinho”, Rodrigo “Muralha”, Antônio “The Flash”, Alex “Piu, Nydelan.

O evento ainda contará com o “Co Main Event” com uma disputa de cinturão interino na categoria peso Galo até 61,2kg entre os lutadores Maurício Almeida (X-Union / Amazonas Top Team) e Matheus Ortiz (Team Lopes), duas promessas do MMA local.

Na luta principal Main Event fica a disputa entre dois lutadores de características diferentes e muito conhecido do público Manauara, Bruno Quintanilha representando a Champions Factory especialista e representante do Muay Thai, enfrenta Thiago Ivan, representando a equipe Rato Team especialista e faixa preta de jiu-jitsu.

O circuito Mr Cage que contará com três edições da organização é promovido pelas empresas especializadas Fight Agency e Tresd Sports e conta com o Patrocínio da Samel Planos de Saúde, Shark Energy Drinks, Novotel e Roger Tattoo.

Os ingressos são vendidos no site shopingressos.com e na Gold Print localizada na Rua Pará, Vieiralves. Horário das 08:00 ás 17:00 (segunda a sexta). A cadeira VIP Meia custa R$ 100 e mesas para quatro pessoas a R$ 600 pelo telefone: (92) 98413-1612.

Card Completo

Main Event

Bruno Quintanilha (Champions Factory/Studio HR) VS Thiago Ivan (Rato Team)

Co Main Event

Categoria Peso Galo Até 61,200kg

Maurício Almeida (X-Union / Amazonas Top Team) VS Matheus Ortiz (Team Lopes)

Grand Prix Categoria até 57kg

Willian Souza (BM Novo Aripuanã Jiu-Jitsu)

Diego Barroso (Rato Team)

Eduardo Castro “Jacarezinho” (North Warriors)

José “Andrezinho” (Balby Team)

Rodrigo “Muralha” (X-Union Amazonas Top Team)

Antônio César “The Flash” (Carioca Academy)

Alex “Piu” (OCS Monteiro)

Nydelan (Team Lopes)

Obs: O sorteio das lutas do Gp serão no dia da Pesagem Oficial.

