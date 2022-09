Corinthians comemora 112 anos e quer a Copa do Brasil de presente

A Copa do Brasil se torna a salvação da temporada do Timão

Fundado no primeiro dia de setembro de 1910, o Corinthians comemora nesta quinta-feira (1) seu aniversário de 112 anos e quer um presente: o título da Copa do Brasil.

Eliminado da Libertadores pelo Flamengo, sem ao menos chegar na final do Campeonato Paulista e com remotas chances de sonhar com o título do Brasilerão, a Copa do Brasil se torna a salvação da temporada.

No jogo de ida da semifinal contra o Fluminense no Maracanã, o empate em 2 a 2 faz com que o time dependa de uma vitória simples na Neo Química Arena no próximo dia 15.

Se avançar, o Timão enfrenta quem passar de Flamengo x São Paulo, tendo em vista que o rubro negro pode até perder por um gol de diferença na volta no Maracanã que estará na final.

“Competir por cada bola” como disse o técnico Vitor Pereira antes do jogo de ida contra o Fluminense. Assim o Corinthians vai em busca da Copa do Brasil, o melhor presente que o corintiano poderia ter para comemorar os 112 do clube.

*R7

Edição Web: Bruna Oliveira

Foto: RODRIGO COCA/AGÊNCIA CORINTHIANS

Leia mais:

Corinthians recebe o RB Bragantino para voltar a vencer no Brasileirão

Cássio do Corinthians fala sobre possível ida para Copa do mundo

Corinthians e Flamengo decidem Copa do Brasil em casa