Corinthians e Flamengo decidirão semifinais da Copa do Brasil em casa

Copa do Brasil

Corinthians e Flamengo decidirão em casa as vagas na final da Copa do Brasil. Em sorteio realizado na manhã desta sexta-feira (19), na sede da CBF, ficou definido que os confrontos da volta contra Fluminense e São Paulo, respectivamente, serão disputados na Neo Química Arena e no Maracanã.

Como os duelos envolvem times de dois estados, já era sabido que se uma equipe paulista abrisse o confronto em casa, o outro teria que fazer o contrário.

Os jogos decisivos estão marcados para o dia 14 de setembro. Antes disso, já na próxima semana, os confrontos serão abertos com o Fluminense recebendo o Corinthians no Maracanã e o São Paulo encarando o Flamengo no Morumbi.

As semifinais da Copa do Brasil viraram uma espécie de torneio Rio-São Paulo pela primeira vez na história. Dos quatro times ainda vivos, apenas o São Paulo nunca levantou a taça.

R7*

