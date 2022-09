Manaus (AM) – Um homem, identificado como Diogo Urbano da Silva, de 31 anos, foi morto por arma de fogo, durante uma troca de tiros entre policiais e um grupo que comercializava e consumia drogas, na tarde de ontem, sexta-feira (2), na rua Bela Vista, Bairro Redenção, Zona Oeste de Manaus. A vítima estava junto com os infratores.

Segundo informações dos agentes de segurança pública, por volta das 15h, as equipes policiais realizavam ronda na região, quando foram informados que pessoa estava consumo e vendendo drogas em uma vila de casas. O grupo também estava com armas.

Em seguida, a policia foi até o recebidos a tiros. O primeiro a disparar contra a equipe de polícia foi Diogo. Para se defenderem da agressão, os agentes atiraram contra o infrator.

Diogo foi encaminhado para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto para receber atendimentos médicos. Porém, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Morre chefe do tráfico

Em julho deste ano, um dos chefes do tráfico de Manaus, Lenon Oliveira do Carmo, de 41 anos, também conhecido como ‘Bileno’, foi morto a tiros. Ele entrou em confronto com policiais na estrada do Puraquequara, Zona Leste.

Um outro homem, identificado como Diogo dos Santos Mota, de 19 anos, que fazia, supostamente, a segurança do traficante, também morreu.

