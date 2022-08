Suspeito de latrocínio é morto ao ameaçar atirar em policiais com espingarda no AM

Careiro da Várzea (AM) – Adelson da Silva Carvalho morreu após trocar tiros com a polícia no município de Careiro da Várzea (a 25 quilômetros de Manaus), na noite de terça-feira (23).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), registrado na 35ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Careiro da Várzea, as equipes da unidade policial receberam a informação sobre a localização de Adelson, que seria o suposto autor do latrocínio de Waldir Maia de Araújo, e do latrocínio tentado de José Augusto Bastos de Menezes.

Segundo relatado, o suspeito estaria em um flutuante, entretanto, ao chegar no local, não foi encontrado. “Em continuidade às diligências, os policiais civis foram comunicados que o autor estava nas proximidades da casa de familiares, e, no momento que a equipe tentou fazer o cerco, Adelson apontou uma arma, tipo espingarda com o cano serrado na direção dos policiais. Em legítima defesa, as equipes efetuaram um disparo contra o autor”, diz o registro do BO.

O homem ainda foi socorrido pelos policiais e encaminhado à uma unidade hospitalar do município, para cuidados médicos, mas não resistiu aos ferimentos e morreu.

