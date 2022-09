Manacapuru (AM) – Francisco de Encarnação Barroso, de 33 anos, foi assassinado no município de Manacapuru, a 68 quilômetros de Manaus. Ele foi esfaqueado, nesta sexta-feira (3), na rua Padre Rafael, no bairro Centro, pela própria esposa.

Conforme informações do Boletim de Ocorrência (BO), registrado na Delegacia Interativa (DIP) de Manacapuru, Francisco recebeu diversos golpes de arma branca. A autora do crime é Odreia Alves Façanha, de 31 anos.

No local do crime, Francisco foi encontrado caído e coberto por sangue. Conforme informações de populares que viram o momento do crime, Odreia desferiu golpes de faca nas costas de Francisco. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Odreia afirma ser companheira da vítima, e nega ter cometido o crime.

Em seguida, Francisco foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu.

A autora do crime foi detida pela guarnição da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e levada para unidade policial.

Veja vídeo:

Matou a enteada em Manaus

Carlos Alberto Paula Soares, de 36 anos, foi preso nesta semana, no dia 29 de agostos, por equipes da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), suspeito do homicídio da própria enteada, Jennifer Vitória Magno Soares, que tinha 15 anos, a qual registrou como filha, com nove facadas no pescoço. O crime aconteceu no dia 1° de agosto na casa do suspeito na rua P, da Comunidade Santa Inês, na Zona Leste.

De acordo com informações da polícia, Carlos estava disfarçado de mendigo no momento da prisão. O local em que ele foi capturado não foi divulgado.

No dia do crime, o corpo da vítima foi localizado por um vizinho que avistou a adolescente jogada no chão sobre uma poça de sangue. Além dos golpes no pescoço, Jennifer estava seminua. Imediatamente, o vizinho, que preferiu não se identificar, acionou a polícia.

