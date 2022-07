Manaus (AM) – Uma briga de casal terminou em atropelamento no município de Manacapuru (distante 70 quilômetros da capital amazonense). Uma jovem de 18 anos, que teve idade preservada, atropelou o namorado de 32 anos no bairro São José do município, no domingo (10).

Os jovens estavam em um carro, no bairro São José, quando, no calor da discussão, o namorado abandonou o veículo e saiu do automóvel, visivelmente aborrecido. A mulher, então no volante, deu a marcha ré no automóvel e passou por cima no homem, que caiu desacordado embaixo da roda traseira do carro.

Arrependimento

Toda ação foi registrada por câmeras de segurança do local. Conforme o delegado Rodrigo Torres, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Manacapuru, a jovem socorreu o namorado para uma unidade hospitalar da cidade, onde ele recebeu atendimentos médicos.

Ainda de acordo com a autoridade policial, após conhecimento as equipes iniciaram as diligências, e analisaram vídeos de câmeras de segurança das proximidades do local do fato. Em seguida, se deslocaram ao hospital, onde efetuaram a prisão dela, em flagrante, por lesão corporal grave.

A jovem foi conduzida à delegacia, posteriormente, a mesma foi levada à audiência de custódia, onde medidas cautelares foram aplicadas e ela foi liberada.

Acompanhe os vídeos que registraram a ação:

