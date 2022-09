Bolsonaro chega a Manaus na quinta, vindo de Belém”, adianta coronel Menezes

Manaus (AM) – O único candidato ao Senado bolsonarista do Amazonas, coronel Alfredo Menezes (PL), adiantou, nesta quinta-feira que o presidente Jair Bolsonaro (PL) irá chegar a Manaus, na próxima quinta-feira, 22, a partir das 14h, vindo de um voo da capital paraense.

De acordo com Menezes, Bolsonaro vai sair do Aeroporto Eduardinho em direção ao Centro de Convenções Vasco Vasques, para um evento de tecnologia do Ministério das Comunicações, e de lá seguirá para um comício no Espaço Via Torres, zona norte, que será aberto ao público, de onde ficará até sua volta a Brasília.

“Convoco todos nossos irmãos que gostam do presidente para recebê-lo no estacionamento do Eduardinho. Aos nossos amigos motociclistas, iremos em um comboio até o Vasco Vasques, um evento fechado, e de lá seguiremos para o Espaço Via Torres, na zona norte, que será aberto ao público. Queremos fazer uma bonita festa verde e amarela”, adiantou.

Coronel Menezes em entrevista

Menezes destacou que na próxima semana, a equipe de segurança chegará a capital para desenhar a programação e a participação do presidente nos dois eventos.

“Quando tivermos os detalhes, iremos anunciar em nossas redes sociais. Mas quero pedir para que todos se programem. Queremos lotar o Espaço Torres de forma voluntária. Não vai ter café e nem sanduíche de mortadela porque quem for, vai por amor ao nosso presidente”, comentou.

