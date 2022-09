Homem é preso com arma e droga no São Raimundo

O homem foi localizado com 17 porções de cocaína

Manaus (AM) – Um homem de 29 anos, ainda não identificado, foi preso na tarde desta terça-feira (20), por volta das 13h30, na rua São Francisco, no bairro São Raimundo, Zona Oeste de Manaus. Ele estava com uma arma e drogas.

De acordo com as equipes das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), as equipes estavam em patrulhamento de rotina quando receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo estava comercializando drogas.

Os policiais foram até a localidade e avistaram um indivíduo com as características repassadas na denúncia. O homem foi localizado com 17 porções de cocaína.

Questionado pelos policiais sobre a presença de materiais ilícitos, o homem informou que estava guardando um revólver do apartamento da mãe dele em um conjunto habitacional naquele bairro.

No local, foi apreendido um revólver calibre 38, com cinco munições intactas. O material apreendido foi encaminhado ao 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

O suspeito irá responder por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. Ele deve ficar à disposição da Justiça e irá passar por audiência de custódia no Fórum Ministro Henoch da Silva Reis, na Zona Sul.

