Advogado deixa cair CNH durante roubo e acaba preso por praticar arrastão em Manaus

Manaus (AM) – Um advogado identificado como Rafael Gomes da Silva, de 28 anos, foi preso após praticar diversos arrastões na capital amazonense. O homem já tinha registro pela polícia pelo crime de furto praticado em uma faculdade privada de Manaus.

Após várias denúncias de vítimas de assaltos praticados por ocupantes de um carro modelo prisma, na cor preta, a polícia conseguiu identificar a identidade de um dos criminosos, pelo fato dele deixar cair a CNH, durante um roubo cometido na avenida Presidente Keneddy, no bairro Educandos.

“”Ele estava com uma arma de fogo e roubou de cara limpa. As vítimas trouxeram a filmagem ,e após a prisão, ele foi reconhecido não apenas por uma vítima, mas por várias”, explicou a delegada Elizabeth de Paula, titular do 2º DIP.

Com os dados do suspeito, a polícia conseguiu identificar que o homem é advogado, e que já tem um registro por furto praticado na faculdade em que ele estudava quando cursava Direito.

“Nós fomos puxar todas as informações a respeito dele e para nossa surpresa descobrimos que ele é advogado com OAB, inclusive eu já fiz um ofício pedindo a presença da OAB para acompanhar o depoimento dele”, informou a delegada.

O homem, morador do município de Rio Preto da Eva, foi preso na residência em que ele mora. No momento da prisão, foram encontrados diversos materiais oriundos dos roubos praticados por ele e um comparsa. Além disso, a polícia identificou que o carro em que os crimes eram praticados, pertence ao pai do criminoso que estava a procura do veículo.

O homem se encontra preso na carceragem do 2ºDIP à disposição da Justiça.

