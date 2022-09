Conforme as autoridades o prejuízo ao crime organizado é de R$ 5 milhões

Manaus (AM) – Mais de uma tonelada de maconha tipo skank, além de três fuzis e munições foram apreendidos durante operação deflagrada pela PC-AM contra narcotraficantes, nesta segunda-feira (19), no Amazonas. A ação policial ocorreu em uma embarcação, no rio Solimões, próximo ao município de Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus).

A apreensão foi realizada pelos policiais civis do Departamento de Repressão ao Crime Organizado (DRCO), com apoio da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais (Core-AM) e da Delegacia Fluvial (Deflu), que receberam uma denúncia anônima informando a ação criminosa no local.

“O DRCO recebeu uma informação anônima de que foi visualizado nas proximidades de uma comunidade próximo ao Tefé, uma lancha transportando indivíduos armados com fuzis e possivelmente transportando drogas, já que foram visualizadas sacas dentro da lancha”, explicou o delegado Rafael Guevara, adjunto do DRCO.

Ainda conforme a autoridade policial, após a denúncia, uma operação foi organizada na noite de domingo (18), para segunda-feira (19), quando por volta das 4h30 a equipe policial avistou a lancha passando no local onde iniciou a abordagem policial.

“Nós passamos a navegar durante a noite para evitar a identificação das equipes policiais. Nós sabemos que pelo rio tem muitos olheiros, e conseguimos encontrar um lugar ideal para que ficássemos de maneira dissimulada nas margens do rio, com as lanchas escondidas. No entanto era uma lancha rápida”…

“Nós acompanhamos a lancha, fizemos todo procedimento policial para eles identificarem que era a polícia e não confundirem com ataque de piratas. E no embate, eles arremeteram a embarcação para a margem, correram para a mata e empreenderam fuga”, explicou o delegado Ruan Valério, titular do Core.

Durante a ação os policias realizaram a apreensão do material ilícito, dentro da embarcação, além de armamento na área de mata em que as equipes fizeram varredura. Na ocasião ninguém foi preso. Conforme as autoridades o prejuízo ao crime organizado é de R$ 5 milhões.

