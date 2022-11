Mais de 8 mil se reúnem na Ponta Negra para torcer pela Seleção em Manaus

Na primeira transmissão, o evento contou com a participação de George Japa, Banda D’Seven e DJ Leiru, que garantiram a animação dos torcedores presentes no local.

Manaus (AM) – O “Brahma Fest”, evento realizado pela Pump Entertainment com o apoio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), reuniu mais de oito mil pessoas, nesta quinta-feira, 24, no anfiteatro da Ponta Negra, zona Oeste de Manaus, durante a estreia do Brasil na Copa do Mundo Fifa 2022.

Nesta primeira transmissão, o evento contou com a participação de George Japa, Banda D’Seven e DJ Leiru, que garantiram a animação dos torcedores presentes no local.

“Hoje, tivemos um público de mais de oito mil pessoas prestigiando este evento gratuito realizado pela Pump, em que estamos como apoiadores. Acreditamos que na segunda-feira, 28, teremos o dobro de público. Além daqui, estamos apoiando, também, a transmissão da copa em outros pontos da cidade, atendendo a determinação do prefeito David Almeida, que é criar um ambiente favorável para que as famílias possam celebrar este momento especial para a nação”, avalia Alonso Oliveira, diretor-presidente da Manauscult.

O “Brahma Fest”acontecerá no anfiteatro da Ponta Negra, durante todos os jogos da Seleção Brasileira nesta 22ª Edição da Copa do Mundo.

Duas transmissões já têm data marcada: 28 de novembro e 2 de dezembro.

A motorista de aplicativo, Gilsilene Maciel, disse que a realização do evento foi muito bom e que, por ser próximo de sua casa, deu uma pausa no trabalho para acompanhar o jogo com a família.

“Essa é a primeira copa da minha bebê. Eu tinha que fazer um esforço para estar aqui com a minha família neste momento único que, com certeza, vai entrar para a história”, comemorou Gilsilene.

Além do Brahma Fest, a Prefeitura de Manaus também está apoiando as “Ruas da Copa” com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para a exibição dos jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo Fifa 2022.

Leia mais:

Leia mais:

Richarlison faz dois, Brasil supera a Sérvia e estreia com vitória na Copa do Mundo

Espanha goleia a Costa Rica e vence na estreia da Copa do Mundo pela primeira vez desde 2006

‘Ruas da Copa’ se torna atrativo temporário em Manaus