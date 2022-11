‘Ruas da Copa’ se torna atrativo temporário em Manaus

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), lançou, no sábado, 19/11, cinco “Ruas da Copa”, na capital amazonense, uma aposta de atrativo turístico cultural temporário.

A inauguração do “Ruas da Copa” aconteceu em uma das ruas contempladas pelo edital da Manauscult: a rua Capitão Francisco Falcão, bairro São José Operário 2, zona Leste de Manaus.

De acordo com o diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, as ruas habilitadas pela Chamada Pública receberão apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão.

“Nosso objetivo era selecionar até dez propostas de decoração de ruas para a exibição pública dos jogos da Seleção Brasileira de Futebol, semifinais e finais da Copa do Mundo Fifa 2022, mas somente cinco alcançaram pontuação suficiente para a habilitação”, explicou Alonso Oliveira.

Aproximadamente 3 mil pessoas passaram pela ‘Rua da Copa’ no bairro São José, após seu lançamento oficial. Isso é a prova de que o amor pelo torneio vai muito além das partidas de futebol.

A bancária Johmara Magalhães, 28, comentou que ficou surpresa com a beleza das bandeiras aéreas formadas por fitas plásticas e com as pinturas coloridas na pista.

“A rua está bem ornamentada, muitas famílias visitando o local, tudo muito bem organizado. Estou adorando”, concluiu Johmara.

Johmara esteve com o marido e o filho na inauguração da “Ruas da Copa” no bairro São José 2 – Foto: Divulgação

Classificação

Para que as ruas fossem consideradas habilitadas, a Comissão Técnica, composta por três colaboradores e servidores da Manauscult, designados a partir de portaria específica publicada no Diário Oficial do Município (DOM), avaliou requisitos, como documentação, aspecto social, criatividade, histórico e dimensão. A pontuação mínima para classificação era 50 pontos.

Os representantes legais das ruas também tiveram que comprovar, com portfólio, que a rua ou espaço público tenha sido ornamentado ou realizado a transmissão dos jogos há, pelo menos, uma edição anterior da Copa do Mundo e, ainda, apresentar projetos prevendo ações de redução de impactos sociais e ambientais.

O Edital de Chamada Pública No 013/2022 – Manauscult, lançado no mês de setembro, visava apoiar até dez propostas de ruas, porém, apenas cinco atendem as condições integrais do certame; a comissão técnica não definiu colocação, mas pontuou, em uma escala de zero a cem, em cinco critérios (aspecto social, criatividade, histórico, dimensão e portfólio), quem seguiu à risca, no prazo estabelecido, o projeto apresentado no ato da inscrição, além da apresentação dos documentos obrigatórios.

Visitação

A partir deste sábado, as cinco ruas em Manaus estarão abertas para visitação, no horário das 9h às 21h, durante a 22ª edição da Copa do Mundo Fifa 2022.

As ruas estão localizadas nos respectivos endereços: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 3, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Falcão, no São José 1, zona Leste; e rua Santa Isabel, no bairro Vila da Prata, zona Oeste.

Transmissão

Durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Qatar, haverá transmissão simultânea dos jogos nas cinco ruas. A primeira transmissão será no dia 24 de novembro. A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult, vai disponibilizar apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão.

Atrativo turístico

A Prefeitura de Manaus, por meio da Manauscult e do Conselho Municipal de Cultura (Concultura), vem fortalecendo uma política de valorização e educação patrimonial, que inclui atrativos culturais de ordem material e imaterial.

Segundo o que regulamenta a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur), um atrativo turístico cultural temporário, de ordem imaterial, é todo lugar, objeto ou acontecimento de interesse para o turismo, motivando assim, deslocamento humano. E, ainda, o envolvimento da comunidade, uma vez que é necessário que ela conheça e valorize o seu patrimônio.

