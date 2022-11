Manaus divulga resultado final do edital “Ruas da Copa 2022”

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), divulgou, nesta sexta-feira (18) o resultado final do edital “Ruas da Copa 2022”.

A chamada pública habilitou cinco ruas, que receberão apoio com serviços de sonorização, iluminação, palco, banheiros químicos e telão para exibição dos jogos de futebol da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2022.

A Comissão Técnica de Fiscalização e Seleção dos Proponentes levou em consideração requisitos como aspecto social, criatividade, histórico e dimensão. Além da comprovação de que a rua ou espaço público tenha sido ornamentado ou realizado a transmissão dos jogos há, pelo menos, uma edição anterior da Copa do Mundo e, também, propostas que prevêem ações de redução de impactos sociais e ambientais.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, avalia que a Chamada Pública, embora tenha recebido apenas oito propostas com documentação completa, movimentou todas as zonas da cidade e que isso refletiu, inclusive, no reconhecimento da Federação Internacional de Associações de Futebol (Fifa).

“Durante as visitas in loco, nossa equipe constatou outras ruas enfeitadas, a comunidade engajada, o amor pelo futebol. Isso é um indicador importante para os próximos editais”, comentou.

As ruas aptas à concessão de apoio para exibição dos jogos da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo Fifa 2022, são: rua 24 de Agosto, no Morro da Liberdade, na zona Sul; rua Professora Isaura Barroncas e rua 03, no Alvorada, zona Centro-Oeste; rua Capitão Francisco Galvão, no São José I, zona Leste; e rua Santa Isabel, na Vila da Prata, zona Oeste.

Durante os jogos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2022, no Catar, haverá transmissão simultânea dos jogos nas cinco ruas. A primeira transmissão será no dia 24/11. A listagem completa, inclusive com as propostas inabilitadas, estará disponível no Diário Oficial do Município (DOM) desta sexta-feira.

