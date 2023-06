Brasil é eliminado por Israel nas quartas da Copa do Mundo Sub-20

Seleção Brasileira sofre virada de 3 a 2 e é eliminada por Israel, nas quartas de final, da Copa do Mundo Sub-20, que está sendo realizada na Argentina. O time de Ramon Menezes chegou a ficar à frente no placar por duas vezes, mas por falta de atenção, cedeu o empate na sequência, e a virada na prorrogação. A seleção israelense ainda teve a oportunidade de ampliar o resultado com dois pênaltis a seu favor, mas desperdiçou as duas cobranças. As informações são do Globo Esporte.

Os gols do Brasil foram marcados por Marcos Leonardo e Matheus Nascimento. Khalaili, Shibli e Turgeman marcaram para Israel, que vai disputar a semifinal da Copa do Mundo.

Primeiro tempo

De forma tímida, o Brasil começou a partida com a iniciativa de ataque, sugerindo um domínio, mas não durou. Israel cresceu na partida e passou a levar muito perigo à defesa brasileira, principalmente pelos lados.

Enquanto o meio do time de Ramon mal conseguia respirar sob forte marcação, o centroavante Turgeman fez um rebuliço e obrigou o goleiro Kaique a trabalhar. No fim do primeiro tempo, contudo, o Brasil acalmou o jogo, diminuiu os erros e empilhou oportunidades de marcar. Só faltou precisão. Apesar de tudo, saiu para o intervalo com mais confiança.

Segunda etapa

A Seleção Brasileira voltou ao jogo com o ímpeto demonstrado antes do fim do primeiro tempo. E, aos 10, chegou ao gol, em bela finalização de Marcos Leonardo. O time parecia que ia engrenar, dada a superioridade. Mas, em bola aérea, Israel aproveitou a bobeira da defesa do Brasil para empatar com Khalaili, de cabeça. A partir daí Israel voltou a gostar do jogo à sua maneira, com muitas faltas, um jogo mais duro e muitas bolas aéreas.

A equipe de Ramon Menezes ficou na corda por alguns minutos, até que Ramon promoveu algumas mudanças. A entrada de Giovani e Giovane devolveram a intensidade ao Brasil, que voltou a assumir o controle da partida. Algumas oportunidades foram criadas, mas faltou precisão nos passes e nas finalizações para sair com a vitória no tempo normal.

Virada na prorrogação

O Brasil começou a prorrogação de forma esperançosa mais uma vez. Na primeira jogada, fez um bonito gol após incrível tabela entre Marlon Gomes e Andrey que terminou com finalização precisa de Matheus Nascimento. Mas no lance seguinte Israel chegou ao empate, ao aproveitar um apagão da defesa brasileira. Senior lançou na área, ninguém chegou, e Shibli se antecipou a Dhominique para igualar. Em mais uma bobeira, no fim da etapa, Turgeman, o melhor jogador de Israel, fez fila na área do Brasil e chutou forte para fazer um golaço.

O Brasil se abateu após receber a virada e Israel, que já picotava a partida desde o início, teve a vantagem para ampliar seu jogo. Na segunda parte da prorrogação, a Seleção Brasileira ainda teve contra duas cobranças de pênalti. A primeira foi defendida por Kaique. A segunda, uma marcação duvidosa, foi cobrada para fora.

O fim do jogo foi uma sequência de chutões para todo lado, sem qualquer organização tática, e que favoreceu a seleção de Israel, que garantiu a vaga para a semi.

Dezembro de 2022 a Seleção Brasileira caiu nas quartas depois do empate na prorrogação



Junho: A Seleção Sub-20 caiu pra Israel nas quartas da copa do mundo



O técnico clubista, Ramon Menezes disse q se fosse pra seleção ser boa na prorrogação ela se chamaria Prasil e não Brasil. pic.twitter.com/5iEw6TBCSI — – Y o r (@FlamenguistaTt) June 3, 2023

Leia mais:

‘Mais Que Vencedores’: projeto ajuda a transformar a vida de jovens por meio do esporte

Manaus recebe Copa Copa Regional Norte de Taekwondo 2023

Vila Olímpica recebe 3ª Etapa Indoor do Campeonato Brasileiro Multi Site de Tiro com Arco