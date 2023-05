Manaus recebe Copa Copa Regional Norte de Taekwondo 2023

Manaus (AM) – A cidade de Manaus recebe neste domingo (21/05), das 8h30 às 18h30, a Copa Regional Norte de Taekwondo 2023, que reunirá um total de 150 atletas desta modalidade olímpica. O evento é uma realização da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD), com organização da Federação de Taekwondo do Estado do Amazonas (FTKDAM). O palco da competição é o Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, na Avenida Brasil, no bairro do Santo Antônio, Zona Oeste da capital amazonense.

De acordo com a presidente da FTKDAM, Itala Rodrigues, ao receber o campeonato o Amazonas mostra sua força e importância no cenário nacional do taekwondo. A Copa Regional Norte é também a oportunidade para os talentos locais se classificarem para o time verde e amarelo.

“A CBTKD realiza nas regiões do País as copas regionais, com objetivo de oportunizar e selecionar atletas de todo o Brasil para o Grand Slam, competição em que os campeões são selecionados para a seleção brasileira”, explicou a dirigente.

Abrangência

Além dos atletas de Manaus, estão confirmados atletas dos municípios de Novo Airão e Iranduba, que são dois pólos da modalidade no Amazonas. Também vão participar do Regional atletas dos estados do Acre, Amapá, Rondônia, Roraima, Tocantins e Pará; Serão 150 atletas disputando as medalhas nas categorias Kyorugui (luta) e Poomsae (luta imaginária).

Prestígio

A competição contará com a presença do presidente da CBTKD, Alberto Maciel Júnior, e do vice-presidente da entidade, Rivanaldo Ferreira. O Regional Norte de Taekwondo conta com apoio do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) e Secretaria do Desporto e Lazer (Sedel), e Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Manaus Esporte.

Atividades preparatórias – A programação do evento começa neste sábado (20/05), a partir das 15h, com a pesagem geral de todas as categorias, além da classificação funcional dos paratletas, congresso técnico e Habilitação de Técnico de Taekwondo (HTT).

Programação:

Sábado – 20 de maio

15h às 17h – Pesagem geral dos atletas de todas as categorias

15h às 17h – Classificação funcional dos paratletas

17h – Congresso Técnico

17h30 às 20h30 – Habilitação de Técnico de Taekwondo

Domingo – 21 de maio

8h30 às 11h30 – Kyorugui (lutas) dos faixas pretas

11h30 – Cerimônia de abertura

12h – Cerimônia de premiação dos faixas pretas

12h às 13h – Intervalo

13h às 14h30 – Poomsae (luta imaginária) para todas as faixas

14h30 às 18h30 – Kyorugui (lutas) dos faixas coloridas

18h30 – Cerimônia de premiação do Poomsae e faixas coloridas

*Com informações da assessoria

