Polícia prende principal suspeito de matar Jeff Machado

A Polícia Militar em operação conjunta com a Polícia Civil prendeu na manhã desta quinta-feira (15), o produtor Bruno de Souza Rodrigues, principal suspeito de matar o ator Jeff Machado. Considerado foragido da Justiça desde 1º de junho, Bruno foi encontrado em um prédio no Morro do Vidigal, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O outro suspeito do crime, Jeander Vinícius, foi preso pela Polícia Civil no último dia 2.

Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), Bruno estaria há pelo menos 5 dias no Vidigal. Há 4 dias os investigadores iniciaram um monitoramento e nesta quinta-feira deflagraram a operação para prendê-lo. Ainda segundo novas informações, Bruno possivelmente se preparava para uma fuga, já que havia malas prontas no apartamento. o suspeito foi levado para a 14ª DP (Leblon), que registrou a prisão, e seguiria para a DDPA, onde será ouvido.

Até o momento da publicação desta matéria, não está claro se foi uma informação anônima que levou a PM e a Polícia Civil a encontra-lo após o Disque Denúncia anunciou uma recompensa de R$ 1 mil por pistas de Bruno. Na semana passada, a Justiça do Rio negou um pedido de habeas corpus para que Bruno aguardasse a conclusão do inquérito policial em liberdade.

Relembre o caso

Jeff Machado foi asfixiado com um fio de telefone dentro da própria casa, o corpo dele foi encontrado em um baú enterrado a 2 metros de profundidade e coberto de concreto em um casebre em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, no dia 24 de maio.

O baú foi concretado no piso dessa casa, onde acabou sendo encontrado em maio. Segundo a polícia, Bruno matou Jeff e contou com a ajuda do garoto de programa Jeander Vinícius para esconder o corpo.

Em depoimento prestado à polícia na semana passada logo depois de ser preso, Jeander contou que esteve com Bruno na casa de Jeff no dia do crime supostamente para gravar um filme erótico.

Ao chegarem na casa de Jeff, Bruno teria se oferecido para fazer um suco. Jeff reclamou que o suco estaria amargo, indicando que o ator pode ter sido dopado antes do crime.

Jeff Machado usou herança do avô para dar dinheiro a suspeito de matá-lo, diz investigação

Segundo indiciado pela morte de Jeff Machado confessa ocultação de corpo

