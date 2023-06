Segundo indiciado pela morte de Jeff Machado confessa ocultação de corpo

Jeander Vinícius da Silva Braga, de 29 anos, depôs na última quarta-feira (31), na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA) no Rio de Janeiro, e confessou que participou da ocultação do corpo do ator Jeff Machado.

Inicialmente, o suspeito havia sido indiciado por participação no homicídio, não pela ocultação do cadáver. Em depoimento, Jeander informou que havia conhecido Jeff através de um aplicativo de encontro e que no dia 23 de janeiro, ele visitou a casa do ator.

De acordo com o acusado, eles estavam na companhia de uma terceira pessoa. Ao sair para tomar banho, Jeander deixou Jeff com essa pessoa e ao retornar para o quarto, encontrou o ator morto na cama, com um fio enrolado no pescoço.

A terceira pessoa, que não é Bruno – o primeiro indiciado-, justificou o crime com a seguinte frase: ”é isso que faz com quem passa HIV para os outros”.

Jeander contou que essa terceira pessoa o obrigou a participar da ocultação do corpo de Jeff, colocando no baú e transportando-o para Campo Grande, na Zona Oeste do Rio.

A polícia informou que não acredita que haja uma terceira pessoa envolvida, e que essa versão é fantasiosa. Tanto Bruno quanto Jeander tiveram suas prisões solicitadas à Justiça.

