PGR do Estado realiza provas neste domingo (17)

Manaus (AM) – O domingo (17) de Páscoa está movimentado para quem se inscreveu no concurso da Procuradoria Geral do Estado. O Governo do Amazonas realiza as provas e, ao todo, 7.989 inscritos concorrem às 44 vagas com salários que varia entre de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil.

De acordo com o Procurador do Estado e secretário da Comissão de Concursos da PGE-AM, Renan Taketomi, a seleção acontece em um momento que o órgão busca mais profissionais que ‘vistam a camisa’ da PGE, ao acompanhar o processo em uma faculdade da Zona Centro-Sul de Manaus.

“O concurso público tem intenção de selecionar esses candidatos melhor qualificados para o cargo, dentro das exigências de cada certame. Essa renovação é importante porque visa selecionar candidatos que estejam dispostos a vestir a camisa do órgão, a substituir aqueles eventualmente aposentados, exonerados, dar a sua contribuição efetiva para o serviço público e, também, para o interesse público”, comenta.

O cargo mais concorrido é de assistente procuratorial, com 5.775 inscritos (nível médio). As outras vagas exigem nível superior e estão divididas em dois turnos. A responsável pelo certame é a Fundação Carlos Chagas e, em maio, mais um concurso para a instituição deve ocorrer. Desta vez, para Procurador do Estado, com remuneração de R$ 24.589,99.

*Com informações da assessoria

