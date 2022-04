Provas do concurso público da PC-AM acontecem neste domingo (3)

Manaus (AM)- Neste domingo (3), acontecem as provas do concurso público da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) para os cargos de investigador, escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista).

O certame, que estava sendo aguardado há mais de 10 anos, é uma iniciativa do governador Wilson Lima, que visa reforçar o programa Amazonas Mais Seguro.

Organizado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), o concurso terá início com as provas para os cargos de escrivão e perito (legista, criminal e odontolegista), que ocorrerão das 8h às 13h (horário de Manaus). E a prova para investigador será das 15h às 19h30.

De acordo com a FGV, para o cargo de investigador foram 43 mil inscrições; para escrivão foram 19 mil; e para perito (legista, criminal e odontolegista) foram 4 mil. Somando os três cargos foram homologadas as inscrições de 66 mil candidatos que irão prestar provas de ingresso na instituição.

São 200 vagas para investigador e 62 para escrivão, ambos os cargos com remuneração de R$ 12.948,78; 27 para perito criminal, além de 8 para médico legista e 3 vagas para odontolegista, com remuneração de R$ 16.237,85.

Além de Manaus, as provas também serão realizadas nos municípios de Coari, Eirunepé, Humaitá, Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé. As demais etapas do concurso serão realizadas exclusivamente na capital amazonense.

