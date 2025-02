Amazonas tenta virada contra São Raimundo-RR nesta quinta-feira (27)

O Amazonas enfrenta o São Raimundo-RR nesta quinta-feira (27), às 20h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa Verde 2025. A Onça-pintada precisa reverter a desvantagem de dois gols do jogo de ida e vencer por, no mínimo, três gols de diferença para se classificar. Caso vença por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

Sequência sem vitórias e novo comando técnico

O Amazonas chega para a partida em um momento difícil, sem vencer há três jogos. A sequência negativa começou na ida das quartas de final da Copa Verde, quando perdeu por 2 a 0 para o São Raimundo-RR, em Boa Vista (RR). Depois, empatou sem gols com o Rio Branco VN-ES, sendo eliminado nos pênaltis da Copa do Brasil. No último compromisso, na segunda-feira (24), empatou novamente em 0 a 0 contra o Manauara, mas avançou nos pênaltis para a final do primeiro turno do Campeonato Amazonense.

Comandado pelo técnico Eduardo Barros, recém-contratado, o Amazonas busca um novo rumo para mudar sua trajetória na temporada. O volante Bruno Ramires acredita na recuperação da equipe.

“Podemos melhorar a postura, sermos mais agressivos. Eles têm a vantagem de dois gols, mas vamos buscar em casa, porque somos fortes aqui. Temos totais condições de reverter o resultado e vamos em busca disso”, declarou o jogador.

Desfalques e reforços

O técnico Eduardo Barros terá baixas para o confronto. O zagueiro Wellington Nascimento, expulso no jogo de ida, está fora. Os meias Théo Henrique e Diogo Carlos também desfalcam a equipe, pois seguem em transição física. Em contrapartida, o volante Larry Vásquez está recuperado e à disposição do treinador.

Venda de ingressos

Os ingressos para a partida estão disponíveis online no site ingressofly.com e presencialmente nas lojas da Onça nos shoppings Amazonas e Grande Circular. Os preços começam a partir de R$ 20. Nesta quinta, dia do jogo, as bilheterias B (visitante) e D (Amazonas) da Arena da Amazônia abrirão às 18h.

Leia mais:

Amazonas vence Manauara nos pênaltis e vai enfrentar o Manaus na final do primeiro turno

LS

Para ficar por dentro de outras notícias e receber conteúdo exclusivo do portal EM TEMPO, acesse nosso canal no WhatsApp. Clique aqui e junte-se a nós! 🚀📱