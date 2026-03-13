Polícia

As vítimas também foram abusadas pelo padrasto e pelo padrinho, que já estão presos

Um homem foi preso no Paraná, nesta quinta-feira (12/03), suspeito de estuprar duas crianças de 10 e 11 anos em Manaus.

Conforme a delegada Mayara Magna, o homem é o terceiro preso nesta investigação. Ele é pai do padrasto das vítimas, que também abusava sexualmente delas e já está preso. O outro preso é o padrinho delas.

“As crianças foram vítimas do padrasto e do pai dele quando estavam em poder deles, pelo fato de a mãe delas estar presa. Eles se aproveitaram do fato de as crianças ficarem sozinhas com eles e começaram a abusar delas de forma reiterada”, relembrou a delegada.

Segundo a delegada, no decorrer das diligências, foi descoberto que as crianças também foram violentadas sexualmente pelo padrinho. Na ocasião, elas precisaram passar uma semana na casa do padrinho, e ele se sentiu no direito de também abusar delas, tendo em vista que já sabia que elas eram vítimas dos outros dois homens.

“Vale recordar que as investigações começaram após a Depca receber informações do Conselho Tutelar, sobre as crianças estarem sendo abusadas sexualmente pelo padrasto. Na época, o Conselho Tutelar retirou as vítimas da residência e as entregou ao pai biológico, que está tomando conta delas para que agora possam ser cuidadas”, disse a delegada.

Prisões

O pai do padrasto estava foragido e foi localizado no Paraná, após um trabalho em conjunto com a Polícia Civil daquele estado. O filho dele foi preso no dia 5 de março em um aeroporto na cidade do Rio de Janeiro.

O padrinho foi preso na segunda-feira (09/03), na casa onde morava no bairro São Jorge, zona oeste.

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