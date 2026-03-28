Amazonas

Não é preciso aguardar 24 horas para registrar Boletim de Ocorrência

A Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops) divulgou a imagem de Israel de Araújo Silva, de 40 anos, que está desaparecido desde 13 de março deste ano, quando foi visto pela última vez na avenida Timbiras, bairro Cidade Nova, zona norte.

A PC-AM reforça que, em casos de desaparecimento, não é necessário aguardar 24 horas para registrar a ocorrência. Os familiares podem comparecer a qualquer delegacia, munidos de documentos pessoais, e fornecer informações detalhadas sobre o último local onde a pessoa foi vista, suas características físicas, além de uma fotografia atualizada.

Colaboração

A PC-AM solicita que quaisquer informações que possam ajudar na localização de Israel de Araújo Silva de sejam repassadas pelos números (92) 3667-7713, da Deops; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; e 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).

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