Amazonas

O atleta faz pausas em comunidades ribeirinhas para descanso

O triatleta colombiano Wilber Honório chegou ao município de Coari, no interior do Amazonas, após nadar mais de 4 mil km em uma jornada que já dura cerca de seis meses pela conscientização ambiental sobre a preservação dos rios.

Ele é conhecido nas redes sociais como “Super-H”, saiu do Peru até o município. O objetivo é chegar até Belém, no Pará, totalizando um percurso superior a 6 mil quilômetros pelo Rio Amazonas e seus afluentes.

Durante o trajeto, ele é acompanhado por uma equipe em um barco de apoio, que registra toda a viagem e transmite atualizações nas redes sociais. O atleta faz pausas em comunidades ribeirinhas para descanso antes de continuar o percurso.

No Amazonas, ele já passou por cidades como Uarini, Alvarães e Tefé, sendo recebido com curiosidade e apoio de moradores locais. Em Coari, o triatleta foi recebido por moradores que acompanharam o fim de mais uma etapa da expedição.

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