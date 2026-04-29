Polícia

Denúncia foi registrada pelo pai da vítima

Um homem de 46 anos foi preso suspeito de estuprar a própria enteada, de 12 anos, durante uma viagem de canoa em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. O crime ocorreu em junho de 2025, mas o suspeito só foi localizado e detido na terça-feira (28/04), na comunidade São José do Amparo, em Tonantins.

De acordo com o delegado Wellery Aleff, as diligências começaram após o recebimento de informações da equipe da 52ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de São Paulo de Olivença. “Quem registrou a denúncia foi o pai da vítima. Durante escuta especializada, a menina relatou que retornava de uma viagem de canoa quando o autor, aproveitando-se de estarem sozinhos, praticou os abusos”, detalhou a autoridade.

Ainda segundo a polícia, ao chegar em casa, a vítima relatou o ocorrido à mãe, que não acreditou no relato. As investigações apontam que o crime não foi um fato isolado. “Há indícios de que o suspeito já teria abusado da vítima anteriormente. Além disso, existe a suspeita de que a irmã dela, de 11 anos, também tenha sido alvo de tentativas”, relatou o delegado.

Foto: Divulgação/PC-AM

Com base nas provas coletadas, a 52ª DIP solicitou a prisão preventiva do indivíduo. “Após a troca de informações com a equipe de São Paulo de Olivença, monitoramos a localização do suspeito e nos deslocamos até a comunidade São José do Amparo, onde efetuamos a prisão”, finalizou.

O suspeito responderá por estupro de vulnerável e permanece à disposição da Justiça.

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