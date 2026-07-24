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Projeto amplia benefício para mulheres com qualificação profissional que enfrentam dificuldades para ingressar no mercado de trabalho.

O deputado estadual Thiago Abrahim (MDB) apresentou o Projeto de Lei nº 163/2026, que altera a Lei nº 7.801/2025, ampliando o alcance do Banco de Currículos para Mulheres em Situação de Vulnerabilidade Social no Amazonas. A proposta passa a incluir mulheres com formação técnica, tecnológica ou ensino superior que enfrentam dificuldades de inserção no mercado de trabalho.

De acordo com o parlamentar, a iniciativa busca aperfeiçoar a legislação vigente, fortalecendo as oportunidades de emprego e ampliando as políticas públicas de inclusão produtiva feminina no estado.

“Muitas mulheres investem em qualificação profissional, mas ainda encontram dificuldades para ingressar no mercado de trabalho. Nosso objetivo é ampliar as políticas públicas de inclusão e criar mais oportunidades para mulheres em situação de vulnerabilidade social”, destacou Thiago Abrahim.

Com a alteração proposta, o Banco de Currículos também poderá contemplar mulheres qualificadas que, mesmo após concluírem sua formação educacional, encontram barreiras para conquistar uma vaga de trabalho, fortalecendo o acesso às oportunidades de empregabilidade.

Segundo o deputado, a proposta busca combater desigualdades e promover maior autonomia financeira às mulheres amazonenses.

“Precisamos reconhecer que muitas mulheres enfrentam desafios relacionados à desigualdade de gênero, responsabilidades familiares e dificuldades de acesso ao mercado formal. Essa proposta busca oferecer mais apoio e ampliar o alcance das políticas públicas já existentes”, afirmou.

Na justificativa do projeto, Thiago Abrahim destaca que a proposta tem como objetivo aperfeiçoar a Lei nº 7.801/2025, ampliando seu alcance social por meio da inclusão da hipótese específica de vulnerabilidade relacionada à dificuldade de inserção de mulheres no mercado de trabalho após a conclusão de sua formação educacional. Segundo o parlamentar, a medida fortalece a inclusão produtiva feminina e contribui para o desenvolvimento econômico e social do Amazonas ao ampliar as oportunidades para mulheres qualificadas.

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