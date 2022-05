Namorado é principal suspeito de matar grávida em Manaus

Manaus (AM) – O namorado de Karine Sevalho Lima, de 19 anos, é o principal suspeito de matar a jovem que estava grávida e foi encontrada sem vida na quinta-feira (26), em uma área de mata situada atrás do Conjunto Viver Melhor, no bairro Lago Azul, zona Norte da capital.

De acordo com os familiares, a jovem saiu de casa para ver o namorado, na noite de quarta-feira (25), e não foi mais vista. O suspeito também não foi mais encontrado após a morte de Karine.

A família acredita que o suspeito tenha matado a vítima por não aceitar a gravidez da jovem. Diante da revelação, a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga a linha de que o namorado é o autor do crime.

Relembre o caso

Karine foi encontrada por populares na tarde de quinta-feira (26). Após avistarem o corpo, acionaram a polícia, que isolaram a área e acionaram os órgãos competentes para as investigações.

O corpo da jovem foi encontrado deitado de lado e ela trajava um short preto com detalhe branco, um top azul e uma blusa estampada.

De acordo com a polícia, a jovem apresentava marcas de agressões na região da cabeça, além disso, ela estava com marcas de perfurações de um objeto não identificado.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para ajudar na remoção do corpo da jovem, visto que o local em que ela foi encontrada é de difícil acesso. Após a remoção, o corpo foi entregue aos agentes do Instituto Médico Legal (IML).

