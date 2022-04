Suspeito de estuprar grávida em hospital, técnico de enfermagem é preso no AM

Itacoatiara (AM) – O técnico de enfermagem, Silvio Nunes Froes, de 40 anos, foi preso na tarde de terça-feira (5), por volta das 14h30, pela Polícia Civil do Amazonas, suspeito de estupro cometido contra uma gestante durante atendimento médico no Hospital Regional José Mendes, em Itacoatiara (distante 175 quilômetros de Manaus). Acompanhado de um advogado, ele se apresentou na Delegacia Especializada de Polícia (DEP) do município.

Segundo o delegado Paulo Barros, titular da especializada, o estupro ocorreu no dia 25 de outubro de 2021, quando a vítima, uma jovem de 24 anos, grávida de cinco meses, buscou atendimento após sentir fortes dores abdominais.

Segundo a vítima, o suspeito aproveitou que ela estava sozinha na sala de reanimação em observação e aplicou um medicamento na veia dela que fez com que ela adormecesse. Ao acordar, a mulher se deparou com Silvio com os dedos introduzidos nas partes íntimas dela e com a boca nos seios dela.

“O fato foi comunicado tanto à direção do hospital quanto na delegacia. Na época, ele se apresentou com advogado e negou o crime. Mas após ouvir funcionários, foi elucidado o fato e os laudos médicos possibilitaram a prisão preventiva do homem”, explicou Barros.

Após o fato, o suspeito desapareceu do município ao ser denunciado pela vítima. Há relatos de outras acusações de outras vítimas pelo mesmo crime. Ele foi exonerado do cargo em que ocupava e estava sendo procurado pela polícia.

A partir de agora, Sílvio foi encaminhado à unidade prisional do município, onde deve ficar à disposição da Justiça.

Leia mais:

Homem condenado por estupro de adolescente é preso em Manaus

Mãe observa comportamento estranho em filha e descobre estupro de avô, no AM

Vídeo: Funcionária sofre tentativa de estupro e autor é espancado até a morte