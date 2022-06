Criminosos capotam carro durante fuga em Manaus

Manaus (AM) – Criminosos capotaram um carro roubado durante fuga, na noite de quinta-feira (2), na avenida Natan Xavier de Albuquerque, no bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

De acordo com a Polícia Militar, o veículo, modelo Nissan March, havia sido roubado minutos antes do acidente. O motorista ao iniciar a fuga acabou perdendo o controle do carro e capotou por várias vezes.

Um dos criminosos foi preso, o outro conseguiu fugir. O caso foi registrado no 6° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Leia Mais

Carro capota em acidente e causa engarrafamento no São Jorge, em Manaus

Colombiano fica ferido após carro capotar em avenida de Manaus

Motorista morre após capotar carro na avenida Torquato Tapajós