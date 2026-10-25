NOVO GOVERNADOR

Senador venceu Maria do Carmo no segundo turno e retorna ao comando do Executivo estadual após ter governado o Amazonas entre 2010 e 2014.

Manaus (AM) – Omar Aziz (PSD) foi eleito governador do Amazonas neste domingo (25), após disputar o segundo turno das eleições de 2026 com a empresária Professora Maria do Carmo Seffair (PL). Com o resultado, o senador retorna ao comando do Executivo estadual 12 anos depois de deixar o cargo para concorrer ao Senado Federal. Omar vai assumir o governo para o mandato de 2027 a 2030.

A vitória confirma o resultado das urnas após uma campanha marcada pela disputa entre os grupos políticos dos dois candidatos. No primeiro turno, Omar recebeu 40,63% dos votos válidos, enquanto Maria do Carmo ficou com 24,49%, garantindo as duas vagas para a etapa final da eleição.

Trajetória política

Natural de Garça, no interior de São Paulo, Omar José Abdel Aziz nasceu em 13 de agosto de 1958 e é formado em Engenharia Civil pela Universidade Federal do Amazonas (Ufam). Sua trajetória política começou no movimento estudantil e avançou por cargos no Legislativo e no Executivo municipal e estadual.

Em Manaus, foi vereador e presidiu a Câmara Municipal. Em 1994, foi eleito deputado estadual. Dois anos depois, foi vice-prefeito na chapa de Alfredo Nascimento, sendo reeleito em 2000.

Em 2002, foi eleito vice-governador do Amazonas na chapa de Eduardo Braga. Os dois foram reeleitos em 2006. Em março de 2010, Omar assumiu o governo estadual após a saída de Braga e, naquele mesmo ano, foi eleito governador, iniciando o mandato próprio em janeiro de 2011.

Governo entre 2010 e 2014

Durante a primeira passagem pelo governo, Omar Aziz esteve à frente de projetos de infraestrutura e de iniciativas nas áreas de saúde e abastecimento de água. Entre as obras associadas à gestão estão a Ponte Rio Negro e o Programa Águas para Manaus (Proama).

Em abril de 2014, deixou o governo para disputar uma vaga no Senado Federal. Foi eleito naquele ano e conquistou um novo mandato em 2022, com permanência prevista até 2031.

No Senado, presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Pandemia, instalada em 2021 para investigar ações e omissões do governo federal no enfrentamento da covid-19. Também participou de comissões voltadas a temas econômicos e de segurança pública.

Em 2026, Aziz assumiu a relatoria, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6×1. O relatório apresentado por ele manteve o texto aprovado pela Câmara dos Deputados, que propõe a redução da jornada semanal para 40 horas, com dois dias de descanso remunerado e sem redução salarial.

Desafios para o novo mandato

Ao retornar ao governo, Omar terá pela frente desafios estruturais do Amazonas, como a ampliação do acesso à saúde especializada, as deficiências de saneamento básico, o abastecimento de água e o reforço da segurança pública na capital e no interior.

A infraestrutura e a logística também devem ocupar espaço central na agenda estadual, especialmente diante das dificuldades de transporte e integração entre os municípios. A manutenção da Zona Franca de Manaus e a busca por investimentos para o desenvolvimento econômico estão entre os temas relevantes para o estado.

A nova gestão terá início em janeiro de 2027, quando Omar Aziz e a vice-governadora eleita, Alessandra Campelo, tomarão posse para o mandato de quatro anos.

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