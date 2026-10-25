Horário de votação

Decisão do ministro do STF atende a pedido relacionado a dificuldades no transporte público durante o segundo turno das eleições.

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou neste domingo (25) a prorrogação do horário de votação do segundo turno das Eleições 2026 até as 19h, no horário de Brasília, em todo o Brasil. A decisão amplia em duas horas o prazo inicialmente previsto para o encerramento da votação.

A medida ocorreu após relatos de problemas na oferta de transporte público em diferentes cidades. A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pediu a ampliação do horário para garantir que os eleitores conseguissem chegar às seções eleitorais.

Na Bahia, a Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PCdoB e PV, denunciou a redução da frota de ônibus em Salvador, Feira de Santana e Lauro de Freitas. Segundo a entidade, a falta de veículos dificultou o deslocamento dos eleitores, apesar da previsão de transporte gratuito durante o pleito.

Em Salvador, o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) determinou o restabelecimento integral da frota de transporte coletivo. Além disso, estabeleceu multa de R$ 1 milhão por hora em caso de descumprimento e determinou a prisão em flagrante do secretário municipal de Mobilidade, Pablo Souza.

Campanha de Flávio Bolsonaro também pediu ampliação

A campanha de Flávio Bolsonaro (PL) também solicitou à Justiça Eleitoral a ampliação do horário de votação em municípios afetados por chuvas, alagamentos e interdições de vias. O pedido envolveu localidades de São Paulo, Paraná e Santa Catarina.

Assim, as duas campanhas defenderam a extensão do período de votação. No entanto, apresentaram justificativas diferentes: enquanto a campanha de Lula apontou problemas no transporte público, a de Flávio citou condições climáticas adversas e bloqueios de vias.

Horário de votação segue o de Brasília

A decisão de Zanin vale para todas as seções eleitorais do país. Portanto, os eleitores devem considerar o horário de Brasília, e não apenas o horário local, para acompanhar o encerramento da votação.

No Amazonas, onde Manaus tem uma hora a menos em relação a Brasília, o prazo corresponde às 18h no horário local. A orientação é acompanhar os comunicados oficiais da Justiça Eleitoral sobre eventuais procedimentos nas seções.

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