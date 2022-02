Passageiros imobilizam assaltante e motorista “invade” delegacia em Manaus

Manaus (AM) – Os assaltos ao transporte coletivo acontecem com frequência na capital amazonense. Entretanto, uma nova tentativa foi frustrada na noite desta terça-feira (15), no bairro Grande Vitória, zona Leste. Os passageiros reagiram e imobilizaram o criminoso.

Dois criminosos entraram no coletivo para realizar o assalto e, durante a tentativa, os passageiros conseguiram imobilizar um dos assaltantes.

E o condutor do micro-ônibus, não pensou duas vezes, e seguiu com o veículo até a 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Ele invadiu o estacionamento para pedir ajuda e informar sobre assalto.

O homem estava com três aparelhos celulares, uma pistola de fabricação caseira com um carregador de PT 840 e 4 munições cal. 40. O outro suspeito conseguiu fugir.

O assaltante foi apresentado no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) para procedimentos cabíveis.

Trabalho de parto durante assalto

No último dia 7 deste mês, uma mulher entrou em trabalho de parto durante um assalto no ônibus da linha 356, na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

Cinco criminosos fortemente armados ‘tocaram o verdadeiro terror’ dentro do coletivo e aterrorizaram os passageiros.

“Apanhei de dois deles na nuca, nas costas e eles apontaram uma faca imensa para a pessoa que estava do meu lado mesmo ela entregando a bolsa. Xingam a gente de tudo quanto é palavrão, batem, humilham e puxam pelo cabelo. O que tiver eles levam e ninguém faz nada. Eu já levei um tiro em novembro, em outro assalto da mesma linha e passei 25 dias sem andar. A mulher grávida entrou em trabalho de parto pelo terror psicológico hoje”, contou o professor Iraildo Freire.

Uma técnica de enfermagem que estava no ônibus ajudou a socorrer a gestante. Ela foi encaminhada para uma maternidade.

