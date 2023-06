Lula diz que Belém deveria ter sido sede da Copa de 2014 e não Manaus

Presidente está no Pará para anunciar obras em preparação à COP30

O Presidente Lula declarou na manhã deste sábado (17) que Belém deveria ter sido sede da Copa de 2014, ao invés de Manaus. Durante o evento que anunciou obras na capital para a cidade sediar a COP (Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas) de 2025, Lula pediu desculpas e disse que o governo federal não participou das decisões.

“Na Copa do Mundo de 2014, o governo federal não participou da quantidade de estádios, e nem o ministro dos Esportes participou da escolha dos estádios”, lamentou.

Segundo o presidente, o estado do Pará tem mais tradição no futebol que o Amazonas, e ainda citou os times que participam da Copa do Brasil, atualmente.

”Aqui tem o Remo e o Paysandu, e o Remo conseguiu ganhar do Corinthians de 2×0 aqui, e nós ganhamos nos pênaltis lá em São Paulo. Já que ferraram o Pará na Copa do Mundo, agora nós vamos dar de presente a realização [da COP]”, finalizou Lula.

POLÊMICA: Presidente La diz que o Pará deveria ter sido escolhido para ser sede da Copa de 2014 e não o estado do Amazonas.



— Segundo o presidente, o Amazonas tem menos tradição no futebol que o estado do Pará. pic.twitter.com/ymEVJrr2lp — Portal Em Tempo (@emtempofb) June 17, 2023

Leia mais

Lula vai a Belém para anúncio oficial da COP30

Belém deve receber cerca de 50 mil visitantes para COP30

ONU aprova Brasil como sede da COP30 do clima

*Com informações do UOL