PM com filha no colo mata cachorro com 4 tiros; veja vídeo

Tutor do animal alega está sofrendo ameaças do PM após morte de cachorro

Um policial militar foi flagrado por câmeras de segurança matando um cachorro com quatro tiros. O animal da raça american bully corria na direção do agente, que estava com a filha no colo e efetuou os disparos.

O caso aconteceu no último dia 3 de setembro, em Cuiabá, quando o policial se preparava para entrar em casa.

O tutor do cão relatou que o cachorro era muito dócil e que nunca havia atacado ninguém. Ele fugiu do portão de casa, mas estava sendo vigiado como mostra o vídeo em que sinaliza que o dono imediatamente corre para pegar o animal que já estava ferido.

A Corregedoria Geral da PM investiga o caso, o tutor do american bully registrou dois boletins de ocorrência, um pela morte do animal e outro por ameaça, já que ele alega que o policial teria ido até sua casa para fazer intimidá-lo.

O comandante-geral da Polícia Militar de Mato Grosso, coronel Alexandre Mendes criticou quem condenou a atitude do PM: “Nunca julgue alguém, em especial a um policial sem conhecer os fatos. Obtenha informações antes de condenar”, disse.

Em entrevista coletiva sobre o caso o comandante pediu reflexão sobre o fato. “Bom, após vistas as imagens, quero conclamar a vocês, antes de julgar alguém, antes de condenar alguém, principalmente a nós policiais militares, vejam o fato, como ocorreu, a verdade real dos fatos. O que você faria como pai protegendo o seu filho, a sua filha, a sua família?”, concluiu o agente.

“É uma perca muito grande e sem explicação a dor. Minha esposa chora todos os dias, ele era como um filho”, afirmou o tutor em uma rede social ao se despedir do pet.

