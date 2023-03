Liderança feminina nas empresas

A presença de mulheres em cargos de liderança cresceu nos últimos anos. Enquanto em 2019 as mulheres ocupavam 25% desses cargos no Brasil, em 2022, passaram a ocupar 38%, de acordo com estudo realizado pela Grant Thornton. Entre as qualidades atribuídas às gestoras estão a capacidade de tomar decisões ousadas e sábias, ajudando a tornar o ambiente de trabalho menos autoritário e mais cooperativo e estimulando o trabalho em equipe.

É o caso da Nelson Wilians Advogados. Segundo o Censo em diversidade, equidade e inclusão, realizado pela empresa no final de 2022, mais 68% do quadro de colaboradores é formado por mulheres, sendo que 56,3% delas estão em cargos de liderança. Esse número é superior à média nacional de 38%, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE).

Aplicada pela RM Consulting – liderada pela CEO, Rachel Maia –, a pesquisa foi coordenada por um comitê de diversidade e inclusão e por Anne Wilians, sócia do Nelson Wilians Advogados e CEO do Instituto Nelson Wilians (INW). “Acreditamos que as organizações podem exercer um papel importante para o desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária. Com o mapeamento, poderemos traçar estratégias que visam construir espaços de promoção e valorização das diversidades”, ressalta.

No Amazonas, a filial da Nelson Wilians tem um total de 225 colaboradores, dos quais 159 são mulheres e 22 líderes, o que corresponde a 90% das posições de liderança. Entre elas, Karem Correa, sócia e Coordenadora jurídica da Nelson Wilians filial Amazonas e Roraima.

“A presença feminina está conquistando cada vez mais espaço no mundo dos negócios. Na minha visão, para a mulher alcançar o tão esperado sucesso é necessário primeiramente confiar em si mesma e ter em mente que, por mais difícil que seja o caminho, é preciso acreditar que é capaz de percorrê-lo, pois isso faz com que conquiste seu lugar na sociedade com equidade”, aponta.

A advogada destaca o papel dessas lideranças, comprometidas com seus compromissos, sempre valorizando sua equipe e trabalhando em conjunto, tendo uma comunicação mais cuidadosa e perceptiva e sabendo lidar com as situações em momentos de estresse, sem prejudicar o relacionamento com os colaboradores. Com isso, conseguem uma gestão harmônica e de resultados efetivos. “Elas ocupam cargos de liderança e, com competência e qualificação, provam que lugar de mulher é onde ela quiser”, afirma Karem.

Claudine Klenke, sócia da Nelson Wilians filial Amazonas e Coordenadora Tributária e Institucional da filial, é outra mulher que faz parte desse time e também está no comando. “No meu ponto de vista, os fatores determinantes para alcançar o sucesso e inspirar outras mulheres são a humildade e nunca desistir dos seus ideais e valores. Estamos em constante crescimento e acreditar que podemos fazer a diferença na vida de alguém, seja com um gesto ou uma palavra, com certeza nos faz mais fortes e determinadas a cada dia”, destaca.

Para o advogado-empresário e sócio diretor da filial da Nelson Wilians no Amazonas e Roraima, Sérgio Vieira, essa maior participação, equidade e inclusão das mulheres “é fruto de uma maior dedicação, qualidade na execução e, naturalmente, entrega de resultados”.

Mulheres na Educação

Quando se trata do segmento educacional, também há motivos para celebrar. Prestes a completar um ano de funcionamento, o Instituto Amazônico de Ensino Superior (IAMES) – localizado no bairro de Adrianópolis – tem mais da metade de seu quadro de colaboradores formado por mulheres e, entre os gestores, elas são a maioria: na direção geral, acadêmica e administrativa do Instituto.

“Todas as mulheres, de todos os povos, tribos e raças podem chegar a um cargo de liderança, porque, resumidamente, temos as principais habilidades e características. Por natureza, somos colaborativas, parceiras, amorosas, criativas e com espírito de liderança”, afirma a diretora geral do Instituto, Rosemara Staub.